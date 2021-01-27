В судах растет количество медицинских дел, вопросы профответственности врачей не урегулированы – эксперты

В судах растет количество так называемых "медицинских" дел, открытых по искам пациентов, однако вопросы профессиональной ответственности в нормативной базе во многом остаются неурегулированными, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

"Так называемых "медицинских" судебных дел, в которых пациенты обращаются с исками к лечебным учреждениям, с каждым годом все больше, но практика принятия решений очень разнообразна, как в пользу пациентов, так и в пользу медицинских учреждений", - сказала агентству адвокат Елена Бабич, специализирующаяся в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, по ее словам, защита прав медиков в таких делах "является достаточно актуальной проблемой". При этом речь идет как о социальных правах, гарантированных государством, так и в части прав врача в лечебном процессе.

"Если анализировать существующую нормативную базу, то у врача при лечении пациента сплошные обязанности и очень мало прав. Как отстоять эти права грамотно, многие медики, к сожалению, не знают. Система здравоохранения, по моим наблюдениям, на сегодня носит больше "карательный" характер по отношению к врачам, в большинстве случаев никто не разбирается в проблемных врачебных ситуациях, их причинах, не анализирует на предмет как избежать их в дальнейшем", - констатировала она.

Бабич подчеркнула, что врач несет полную ответственность за лечение пациента, при этом юридическая ответственность врача в лечебном процессе может быть и гражданско-правовой и уголовной.

"Гражданско-правовую ответственность несет за своего работника работодатель – медицинское учреждение. В случае выплаты возмещения пациенту в судебном порядке за ненадлежащее оказанные медицинские услуги, такое медицинское учреждение может обратиться с регрессным иском к врачу и обязать его компенсировать эти выплаты. Уголовная же ответственность персональная и несет ее лично врач", - пояснила она.

При этом адвокат обратила внимание на то, что в украинском законодательстве нет понятия "врачебной ошибки", а Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность врача за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного. Это может быть неправильный или не вовремя установленный диагноз, неправильно выбранная тактика лечения или операции, оставление пациента без надлежащей медицинской помощи, недостаточный контроль над медицинской техникой и т.д. Под тяжкими последствиями, нанесенными пациенту, имеются в виду: смерть, самоубийство, нанесение тяжелых или средней тяжести телесных повреждений.

Бабич также указала на то, что при рассмотрении медицинских дел судах в качестве экспертов могут привлекаться врачи разных специальностей в зависимости от вида медицинской помощи, которые прошли соответствующую подготовку и получили квалификацию судебного эксперта по определенной специальности.

По ее словам, проблема возникновения конфликтов и судебных споров актуальна для всех специальностей, однако ТОП-3 направлений, где возникают такие споры, это акушерство, хирургия (все ее виды) и стоматология.

Вместе с тем, Бабич подчеркнула распространение практики "шантажа" со стороны пациентов, в частности, в сферах стоматологии и эстетической медицины.

"Я сейчас не про реальное нанесение ущерба пациенту, а про случаи, когда пациент проходит лечение, получает услугу, и на каком-то этапе его субъективно начинает что-то "не устраивать". Он выдвигает претензии с некими элементами шантажа - «или вы мне деньги возвращаете и еще вот такую сумму сверху, или я буду писать о вас в соцсетях плохие отзывы, обращусь на телевидение, во все контролирующие органы с жалобами, в полицию и суд", - поделилась наблюдениями адвокат.

Она отметила, что пациенты подают иски не только к частным медучреждениям, но и к государственным и коммунальным бюджетным клиникам. При этом обоснована только часть исков. Многие иски возникают вследствие нарушения врачами принципов этики и деонтологии, когда врачи дают пациенту нелестные отзывы о действиях других врачей, "такое мнение не всегда является объективным".

"В любом случае в Украине не хватает реально работающей системы страхования профессиональной ответственности врачей, при которой каждый врач и лечебное учреждение чувствовали бы себя защищенными", - подчеркнула Бабич.

Со своей стороны, член правления Ассоциации частной медицины Украины Валерий Зукин считает, что "защита прав пациентов является крайне актуальной, но она неотделима от защиты прав медиков".

"Честно говоря, даже трудно сказать чьи права сейчас больше защищены. Мне кажется, что права пациентов. Защита прав медиков один из самых болезненных вопросов нашего общества. Начиная с того, что нередко врачи медсестры становятся объектом физического насилия со стороны пациентов. Кроме этого концепция "пациент всегда прав" незыблема и не подвергается сомнению нашим обществом. Любая жалоба или недовольство пациента всегда рассматривается однобоко, о чем свидетельствует печальная судебная практика, о которой лучше знают юристы", - сказал он.

По словам Зукина, часто претензии со стороны пациентов "тенденциозны и необоснованны, а ответственность врача крайне размыта".

Эксперт, в частности, подчеркнул, что в нормативной базе "отсутствует даже законодательная формулировка "врачебная ошибка".

"В классическом варианте врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение врача в диагнозе и методе лечения. Она, по своей сути, не должна повлечь ни уголовной, ни административной ответственности", - сказал он.

Зукин подчеркнул, что врачебная ошибка может быть связана с атипичным течением заболевания, отсутствием у врача профессиональных знаний для лечения какого-то редкого заболевания, отсутствием необходимого диагностического оборудования или медикаментов, поздним обращением больного и т.д.

"В любом случае врачебные ошибки являются поводом, прежде всего, для рассмотрения во врачебном сообществе. Халатность врача – это уголовно наказуемое деяние, связанное с бездействием врача или заведомо неверными действиями. Эти действия прописаны в многочисленных протоколах, приказах и инструкциях. Сделать вывод о том, что было на самом деле, может только высокопрофессиональное сообщество", - сказал он.

Зукин подчеркнул, что ответственность врача и медучреждения разделена. Так медучреждение отвечает за обеспечение исправности аппаратуры, организацию работы и наличие протоколов, а врач – за соблюдение протоколов, правильность действий, принятие конкретных решений.

"Однако в жизни разобраться и разграничит ответственность крайне тяжело. вопрос врачебной ошибки и халатности никак не отрегулирован. Этот вопрос объективно крайне сложен, единого механизма нет,», - сказал он.

Зукин отметил, что при обращении в суд решение принимает судебно-медицинская экспертиза.

"Несмотря на привлечении профильных специалистов, квалифицированно это сделать невозможно. Во всем мире главным звеном является экспертная комиссия профессиональной ассоциации. У нас этот механизм не работает, а наши профессиональные медицинские ассоциации крайне редко привлекаются в качестве экспертов в судебных делах", - сказал он.

Зукин отметил, что "настоящая ассоциация, несмотря на профессиональную солидарность, крайне требовательна к коллегам, во многих странах этот механизм работает".

По мнению эксперта, проблема медицинских ошибок наиболее актуальна в сфере акушерства, хирургии, педиатрии и неонатологии, "однако подобные проблемы периодически возникают в любой медицинской сфере".

Он подчеркнул, что частные клиники часто сталкиваются со случаями "шантажа" со стороны пациентов, так как "пациентам кажется, что здесь есть "что брать", но механизмы защиты у клиники/врача достаточно ограничены.

"Существует практика "презумпции виновности" врача, но все стороны должны стремиться к "презумпции объективности". Медицина, так или иначе, связана с рисками. А там, где риски, там должно быть и страхование. В Украине страхование ответственности врача практически отсутствует и ответственность врача не может возникнуть без усовершенствования законодательства", - подчеркнул он.