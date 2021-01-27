AstraZeneca заявляет, что не отказывалась от встречи с ЕК

Британская фармацевтическая фирма AstraZeneca, обвиняемая в задержках поставок в ЕС своей вакцины против COVID-19, опровергла сообщения об отказе участвовать в среду в совещании высокого уровня, организуемом Еврокомиссией (ЕК).

"Мы не отказались, мы будем участвовать в совещании с представителями ЕС сегодня позднее", - приводит бельгийская газета "Суар" слова официального представителя фармацевтической компании.

Предприятие, по данным издания, дважды приглашалось в понедельник, чтобы дать объяснения представителям государств-членов ЕС и Еврокомиссии, которая вела с фирмой переговоры от имени Евросоюза. Эти объяснения, пишет "Суар", были признаны неудовлетворительными, и еще одну встречу для прояснения ситуации назначили на среду, однако высокопоставленный европейский чиновник заявил, что AstraZeneca отказалась в среду утром участвовать во встрече.

Ранее член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис направила письмо с просьбой более подробных объяснений после того, как компания-производитель AstraZeneca внесла изменения в график поставок вакцины от COVID-19: она поставит существенно меньше доз, чем было согласовано изначально.

По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины - и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.

Планировалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет одобрить применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину, что связано с производственными вопросами.