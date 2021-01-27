Кабмин поддержал законопроект о договорах управляемого доступа при закупках лекарств

Кабинет министров поддержал внесение изменений в закон о публичных закупках, предусматривающие применение договоров управляемого доступа при закупках лекарств.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Законопроект, в частности, предусматривает, что действие закона о публичных закупках не распространяется на закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств, которые подлежат закупке по договорам управляемого доступа.

Кроме того, для обеспечения максимальной открытости закупки информация о ней будет публиковаться не только на сайте Минздрава, но и в электронной системе закупок.

Для определения целесообразности такой закупки будет проводиться оценка медицинских технологий относительно соответствующих лекарственных средств.

Договор управляемого доступа широко применяется в европейских странах. Используя его как инструмент, государство вступает в прямые переговоры с производителями оригинальных (инновационных) препаратов. Результатом таких переговоров, как правило, является соглашение, которое содержит ряд конфиденциальных условий, включая цену на препарат.

Получив от государства определенные гарантии, в том числе в части объемов закупки лекарственного средства, производители, как правило, предоставляют эксклюзивную цену на лекарство, которая не подлежит разглашению. Однако тот факт, что переговоры являются конфиденциальными, совсем не означает, что они не контролируются. Материалы таких переговоров хранятся в установленном порядке и могут быть проверены контролирующими органами с соблюдением обязательства о неразглашении.