Минздрав планирует изменить алгоритм распределения закупленных за средства госбюджета стентов – Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует внести изменения в алгоритм распределения закупленных за средства госбюджета стентов для проведения стентирования при остром инфаркте миокарда, сообщил министр Максим Степанов.

"Мы обнаружили большое количество неудобств, пообщались с врачами, которые непосредственно проводят стентирование, и сейчас вносим изменения в соответствующий порядок распределения этих стентов", - сказал он на брифинге в среду.

По словам министра, Минздрав рассчитывает, что в программе медицинских гарантий, которая начнет действовать с 1 апреля 2021 года, будет утверждено повышение тарифа на лечение острого инфаркта миокарда до 32,299 тыс. грн.

"Это та сумма, которую мы будем подавать при утверждении ПМГ на 2021 год", - сказал он.