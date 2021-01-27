Медицина

10:45 27.01.2021

Минздрав планирует изменить алгоритм распределения закупленных за средства госбюджета стентов – Степанов

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Минздрав планирует изменить алгоритм распределения закупленных за средства госбюджета стентов – Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует внести изменения в алгоритм распределения закупленных за средства госбюджета стентов для проведения стентирования при остром инфаркте миокарда, сообщил министр Максим Степанов.

"Мы обнаружили большое количество неудобств, пообщались с врачами, которые непосредственно проводят стентирование, и сейчас вносим изменения в соответствующий порядок распределения этих стентов", - сказал он на брифинге в среду.

По словам министра, Минздрав рассчитывает, что в программе медицинских гарантий, которая начнет действовать с 1 апреля 2021 года, будет утверждено повышение тарифа на лечение острого инфаркта миокарда до 32,299 тыс. грн.

"Это та сумма, которую мы будем подавать при утверждении ПМГ на 2021 год", - сказал он.

 

Теги: #средства #минздрав #стент
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