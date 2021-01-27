Медицина

10:18 27.01.2021

Украина получила 1,2 млн закупленных через UNICEF ПЦР-тестов на COVID-19

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Украина получила 1,2 млн закупленных через UNICEF ПЦР-тестов на COVID-19

Украина получила 1,2 млн ПЦР-тестов для выявления COVID-19, закупленных через UNICEF, тесты находятся на складах ГП "Укрвакцина" и готовы к отправке в лабораторные центры, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В мае прошлого года было подписано соответствующее кредитное соглашение с Всемирным банком, мы направили часть средств на закупку необходимых медицинских изделий для борьбы за COVID-19, это закупка происходила через UNICEF и мы уже получили от UNICEF 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики COVID-19", - сказал он на брифинге в среду.

Степанов отметил, что все эти тесты производства Великобритании. "Сейчас они находятся в "Укрвакцине", мы будем их распределять между нашими лабораторными центрами", - уточнил он.

Министр напомнил, что Украина нарастила мощности лабораторных центров до 75 ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки. Кроме того, в Украине используются экспресс-тесты на выявление антигена, это тестирование можно пройти через семейных врачей. Всего в Украине действует 2373 центра тестирования.

Теги: #unicef #степанов #пцр_тестирование
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