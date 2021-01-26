Медицина

10:14 26.01.2021

Минздрав расширит перечень пакетов по онкологии в Программе медгарантий

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Минздрав расширит перечень пакетов по онкологии в Программе медгарантий

Министерство здравоохранения с 1 апреля 2021 года планирует расширить Программу медгарантий по направлению онкологии, в частности ввести третий пакет "лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Во втором и четвертом квартале 2021 года планируется расширить перечень пакетов. Новая программа медгарантий начнется с 1 апреля 2021 года",- сказал он.

По словам Степанова, планируются следующие пакеты: химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкозаболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях, радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкозаболеваниями, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.

"Также будет повышение тарифов. Пакет услуг по химиотерапевтическому лечению составлял 17,843 тыс. грн, в этом году мы хотим увеличить его до 25,529 тыс. грн с соответствующими коэффициентами для лечения детей (3,55) и взрослых. Коэффициенты также вводятся и для других пакетов", - добавил министр.

Теги: #медгарантии #минздрав #онкология
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