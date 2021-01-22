Минздрав намерен реорганизовать систему медучреждений, предоставляющих помощь онкобольным детям

Министерство здравоохранения Украины намерено провести реорганизацию системы медучреждений, предоставляющих помощь при злокачественных новообразованиях у детей, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Происходит реорганизация системы учреждений медпомощи детям со злокачественными новообразованиями. Постепенно диагностика и системное лечение злокачественных новообразований у детей будут сосредоточены в национальных межрегиональных детских онкоцентрах высшего уровня помощи и экспертизы, которые могут обеспечить мультидисциплинарный поход и оптимальные стандарты помощи. Будет имплементировано, в соответствии с европейскими стандартами, требование допуска к лечению злокачественных новообразований у детей только тех медучреждений, которые лечат, по меньшей мере, 30 случаев злокачественных новообразований у детей в год, для предоставления детям компетентной помощи", - сказал он.

Министр добавил, что запланированы обучения по детской онкологии и онкогематологии педиатров и семейных врачей для повышения уровня выявления детского рака и улучшения мониторинга результатов лечения.

"Минздрав стандартизирует предоставление такой помощи детям на основании международных клинических протоколов с учетом современных возможностей страны и на принципах доказательной медицины. Принято решение объединить специальности "врач-гематолог детский" и "врач-онколог детский" в единую специальность "врач-гематолог-онколог детский", - добавил Степанов.