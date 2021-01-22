Медицина

11:21 22.01.2021

Обновленный реестр лекарств по программе реимбурсации планируется утвердить в феврале

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Обновленный реестр лекарств по программе реимбурсации планируется утвердить в феврале

Обновленный реестр лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" планируется утвердить в феврале, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В январе Минздрав начал процесс принятия заявок от фармпроизводителей относительно обновления реестра лексредств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" и соответственно утвержден реестр граничных оптово-отпускных цен на лексредства по состоянию на 4 января 2021 года",- сказал он.

"В соответствии с заявками производителей и утвержденным реестром, фармпроизводители могут подавать заявки в Национальную службу здоровья о включении своих препаратов в программу при условии, что цены на их препараты не будут превышать цены, определенные в реестре. Утверждение обновленного реестра лексредств по программе реимбурсации состоится в феврале",- добавил замминистра.

Помимо этого, Иващенко отметил, что Минздрав работал над подготовкой принятия и регистрации Минюстом приказов, которые регулируют вопросы оборота медизделий и наркотических веществ.

 

Теги: #реимбурсация #реестр
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