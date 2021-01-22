В США из-за отключения холодильника уничтожены почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

Почти 2 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 Moderna уничтожены в Бостоне (штат Массачусетс, США) из-за случайного отключения холодильника, в котором хранился препарат, сообщает американский телеканал ABC News.

"Во вторник, 19 января сотрудники Boston Pharmacy обнаружили, что холодильник в центре Jamaica Plain вышел из строя. В результате 1,9 тыс. доз вакцины Moderna, хранившейся в морозильной камере, были уничтожены", - заявил каналу пресс-секретарь медицинского центра Boston Healthcare System Кайл Тото.

Представитель центра отметил, что на холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала.

"Мы занимаемся пополнением утраченных доз, сбоев в программе вакцинации быть не должно", - добавил Тото.