Профильный комитет Рады поддержал законопроект, открывающий возможности регистрации вакцин от COVID-19

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства, которые открывают возможности регистрации вакцин от COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Михаил Радуцкий, законопроект №4613 позволит использовать в Украине вакцины производства компаний Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"К настоящему времени ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений", - написал он.

Законопроект, в частности, предусматривает возможность регистрации в Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза, если известна потенциальная польза лекарственного средства, а также если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

"При наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования", - уточнил Радуцкий.