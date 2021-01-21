Венгрия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии - первой из стран ЕС, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Венгрия - первая страна ЕС, оценившая все преимущества "Спутника V" и разрешившая его использование", - приводятся слова Дмитриева в Твиттере производителя вакцины.

Вакцина зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, отмечают в РФПИ.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси.