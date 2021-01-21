Медицина

10:27 21.01.2021

Минздрав планирует в ближайшее время заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19

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Минздрав планирует в ближайшее время заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от COVID-19, сообщил министр Максим Степанов.

"Когда мы начали нарабатывать стратегию вакцинации от COVID-19, сразу было определено, что Минздрав не должен самостоятельно проводить какие-либо закупки. С первым производителем, компанией Sinovac, договор заключило ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). На момент заключения договора на закупку готовность изъявили две компании. С одной из них (Sinovac) мы заключили договор, с другой компанией мы заключим договор в ближайшее время", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Степанов подчеркнул, что сейчас не может назвать эту компанию из-за соглашения о конфиденциальности.

"Разглашение любой информации до момента подписания договора приведет к срыву договоренностей - таковы условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку я смогу сообщить все детали", - сказал он.

По словам Степанова, эта закупка будет проведена не через МЗУ, а через другого оператора.

Как сообщалось, Кабинет министров определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором закупки вакцин от COVID-19 для Украины.


Полный текст интервью Степанова читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #поставщик #вакцина #минздрав
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