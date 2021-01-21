Медицина

10:14 21.01.2021

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

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У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

Министерство здравоохранения не имеет конфликта с ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), планирует передать этому госпредприятию все централизованные закупки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас у госпредприятия есть функция - закупить по списку лекарственные средства и медицинские изделия, который им дал Минздрав, в конкретном количестве и по минимальной цене. Процедуры прописаны, ничего сложного нет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что цель Минздрава - чтобы к МЗУ перешли все проводимые министерством централизованные закупки, в том числе те, которые сейчас проводятся через международные организации.

Степанов отметил, что, получив статус центральной закупочной организации, ГП "МЗУ" должно стать площадкой, через которую свои закупки могут осуществлять отдельные лечебные учреждения различных форм собственности.

"Чтобы МЗУ превратилось в полноценную организацию, мы планируем присоединить к нему ряд предприятий, которые находятся в системе Минздрава, чтобы у них была своя логистика, свои склады. Моя позиция как министра, заключается в необходимости произвести реорганизацию, наполнить ГП "Медицинские закупки Украины" новыми функциями", - сказал он.


Полный текст интервью Степанова будет обнародовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #минздрав #отношения #мзу
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