Минздрав приступил к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 еще в мае 2020 года

Министерство здравоохранения Украины приступило к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае 2020 года, сообщил министр Максим Степанов.

"Уже в мае (2021 года - ИФ) мы начали коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни. Вопрос доступа к вакцинам важный, он - на контроле руководства стран во всем миру. (Президент) Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Кроме того, в процессе переговоров участвует и премьер-министр, и МИД. Со своей стороны, я веду постоянную коммуникацию с коллегами-министрами здравоохранения стран-производителей вакцин", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Степанова, для получения доступа украинцев к вакцине от COVID-19 рассматривались две возможности.

"Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый - это COVAX, второй - закупка вакцин непосредственно у производителей", - пояснил он.

Как сообщил Степанов, в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них, в частности, вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Кроме этого, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer.

"Параллельно еще с конца весны мы ведем переговоры с компаниями-производителями вакцин. Это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. Первые контакты с ними у нас были в мае, а активные переговоры начались в сентябре (прошлого года – ИФ). Диалог с другими производителями продолжается", - сказал он, добавив, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.

"Основной вопрос, который стоял с самого начала переговоров, - это сроки первых поставок вакцин. Сначала компании предлагали нам поставки в конце 2021 - начале 2022 гг. Однако такие отдаленные сроки меня категорически не устраивали. Поэтому удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше", - сказал он.



Полный текст интервью министра здравоохранения Степанова будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"