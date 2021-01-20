Минздрав проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека" на данный момент", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в среду.

Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.

Как сообщалось, ранее нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова со ссылкой на госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сообщила, что оно вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, однако Министерство здравоохранения приостановило переговоры с этим производителем.