Медицина

13:40 20.01.2021

Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

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Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

Кабинет министров в среду поручил Минэкономики определить государственную акционерную компанию "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией.

"Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение Кабмина",- сообщила в ходе заседания Кабмина замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

Как пояснила она агентству "Интерфакс-Украина", этот вопрос рассматривается в связи с многочисленными обращениями компании "Лекарства Украины".

ГАК "Лекарства Украины" зарегистрирована в 1998 году.

Теги: #лекарства_украины #кабмин
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