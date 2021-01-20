Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

Кабинет министров в среду поручил Минэкономики определить государственную акционерную компанию "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией.

"Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение Кабмина",- сообщила в ходе заседания Кабмина замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

Как пояснила она агентству "Интерфакс-Украина", этот вопрос рассматривается в связи с многочисленными обращениями компании "Лекарства Украины".

ГАК "Лекарства Украины" зарегистрирована в 1998 году.