Медицина

12:53 20.01.2021

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

1 мин читать
В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7,8 тысяч взрослых и почти 3000 детей. Половина больных детей - школьного возраста ", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Он подчеркнул, что в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.

"Еще раз призываю всех беречь себя. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила ", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 20.01.2021
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

12:53 20.01.2021
Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

12:42 20.01.2021
В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

17:58 19.01.2021
Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

11:01 19.01.2021
В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

10:06 19.01.2021
В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

06:46 19.01.2021
Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

18:13 18.01.2021
В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

17:39 18.01.2021
В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

Производители китайских вакцин от COVID-19 подали заявки на участие в программе ВОЗ по доступу к вакцинам

Минздрав разработал Нацстратегию контроля онкозаболеваний

Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Среднесрочные обязательства по медзакупкам в 2020г не сработали на 300 млн грн – МЗУ

Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА