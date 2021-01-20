В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7,8 тысяч взрослых и почти 3000 детей. Половина больных детей - школьного возраста ", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Он подчеркнул, что в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.

"Еще раз призываю всех беречь себя. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила ", - отметил Кличко.