Медицина

12:40 20.01.2021

Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

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Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

Народные депутаты Украины предлагают предоставить украинскому правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований при наличии определенных условий.

"Зарегистрировали законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca", - сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, законопроект предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях: имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний; клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза; известна потенциальная польза лекарственного средства; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий подчеркнул, что при наличии перечисленных условий вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

Народный депутат напомнил, что в настоящее время ни одна вакцина от Сovid-19 не прошла полный цикл испытаний и прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Однако украинское законодательство не предусматривает такого режима и поэтому для регистрации вакцин в Украине возникла необходимость законодательных изменений.

"Предлагаем коллегам рассмотреть этот законопроект на следующем заседании Верховной Рады", - подчеркнул Радуцкий.

Как сообщает сайт Верховной Рады, законопроект №4613 о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" зарегистрирован 19 января.

Согласно календарному плану Верховной Рады, депутаты в режиме пленарных заседаний работают 26-29 января.

 

Теги: #радуцкий #вакцина #регистрация
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