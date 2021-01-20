Медицина

12:29 20.01.2021

Производители китайских вакцин от COVID-19 подали заявки на участие в программе ВОЗ по доступу к вакцинам

2 мин читать
Производители китайских вакцин от COVID-19 подали заявки на участие в программе ВОЗ по доступу к вакцинам

Разработчики китайских вакцин от коронавируса COVID-19 подали заявку на присоединение к программе COVAX - глобальному фонду доступа к вакцинам, учрежденному ВОЗ, сообщают СМИ со ссылкой на китайский МИД.

По словам представителя МИД КНР Хуа Чуньин, три китайские компании по разработке препаратов от коронавируса - Sinovac, Sinopharm и CanSinoBio зарегистрировали заявки на участие в глобальной инициативе.

Программа COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Начало поставки вакцин в такие страны ожидается в феврале, в этом году планируется распределить 2 из 3 млрд доз вакцин от COVID-19. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.

Ранее на этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что неравенство в поставках вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией.

Он подчеркнул, что по мере распределения первых вакцин обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьёзной угрозой. Гендиректор пояснил, что некоторые страны идут в обход COVAX, повышая цены и предпринимая попытки прыгнуть вперёд очереди.

СМИ напоминают, что заказы на китайские вакцины от коронавируса сделали как минимум 18 стран. Среди них - Индонезия, Бразилия, Чили, Турция, Таиланд, Украина, Венгрия, Перу, Сербия, Пакистан, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, ОАЭ и другие.

Теги: #вакцина #китай #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 20.01.2021
Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

12:36 20.01.2021
Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

12:00 20.01.2021
Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

05:35 20.01.2021
Помпео обвинил КНР в геноциде в Синьцзяне

Помпео обвинил КНР в геноциде в Синьцзяне

02:23 20.01.2021
РФ и КНР представляют угрозу интересам США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

РФ и КНР представляют угрозу интересам США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

11:53 19.01.2021
Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

10:20 19.01.2021
Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

07:48 19.01.2021
В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом, провинция Цзилинь

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом, провинция Цзилинь

19:18 18.01.2021
Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

18:54 18.01.2021
Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разработал Нацстратегию контроля онкозаболеваний

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

ГП МЗУ сэкономило 1 млрд грн при госзакупках-2020, или четверть ожидаемой стоимости - БФ "Пациенты Украины"

Среднесрочные обязательства по медзакупкам в 2020г не сработали на 300 млн грн – МЗУ

Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА