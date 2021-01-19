Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

В Беларуси в феврале-марте будет начато совместное производство российской вакцины против коронавируса "Cпутник V", полагает посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Благодарю специалистов, которые готовят к развертыванию совместное производство вакцины. Мы полагаем, что в феврале-марте будут уже выпущены первые партии", - сказал Мезенцев на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко во вторник в Минске.

Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба правительства Беларуси.