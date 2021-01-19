Медицина

10:18 19.01.2021

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

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Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

Украина не закупала и не планирует закупать ПЦР-тесты производства РФ, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Тесты закупались в Китае, США, Кореи, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре. РФ тут нет. Большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по госзаказу, так и частными лабораториями", - сказал он.

По словам министра, в Украине есть три юрлица, зарегистрированных в РФ, которые осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.

"Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует", - заверил Степанов.

Теги: #рф #степанов #отсутствие #пцр_тестирование
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