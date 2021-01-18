Медицина

11:36 18.01.2021

Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

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Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал руководителю госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсену Жумадилову замечания по поводу закупок лекарственных средств, которые ГП не смогло закупить за средства госбюджета 2020 года.

"Несколько дней назад я собирал у себя министра и руководителя ГП "Медицинские закупки". Мы подводили итоги работы в прошлом году. Замечания к ГП заключаются в том, что целый ряд лекарств не был закуплен, в частности кардиологическая группа, группа препаратов по борьбе с ВИЧ/СПИД. Только благодаря определенным мерам министерства удалось обеспечить государство этими лекарствами. Все эти замечания я высказал руководителю "Медицинских закупок Украины", попросил его быть именно руководителем предприятия, а не политиком", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Шмыгаль отметил наличие замечаний, аргументов обеих сторон.

Как сообщалось, ранее в интервью агентству Жумадилов сообщил, что в ходе закупок за госбюджет 2020 года Минздрав в ряде случаев затягивал запуск закупочного процесса, в частности не согласовывая технические задания.

В начале января в МЗУ заявили, что Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что Министерство здравоохранения сконцентрировало все переговоры о закупке вакцин.

Позднее министр Максим Степанов заявил об отстранении ГП "МЗУ" от закупки вакцины против коронавируса. По его словам, глава МЗУ публикациями в Facebook дискредитирует Украину перед международным сообществом, ухудшает позиции в переговорах с производителями вакцин. Помимо этого, министр назвал работу ГП "МЗУ" в 2020 году неэффективной.

Теги: #шмыгаль #вакцина #мзу
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