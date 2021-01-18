Медицина

10:00 18.01.2021

Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

1 мин читать
Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

Семейные врачи полностью обеспечены средствами для проведения ПЦР-тестирования, тестами на антиген, Министерство здравоохранения также значительно нарастило мощности центров тестирования, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Количество ПЦР-тестирований за неделю составило 182,437 тыс. Помимо забора материала для ПЦР-тестирования у семейных врачей, которые полностью обеспечены средствами для тестирования: они обеспечены экспресс-тестами на антиген. Кроме того, помимо семейных врачей, в Украине есть 2,373 тыс. пунктов тестирования. Мы нарастили мощности центров тестирования, можем проводить значительное количество тестирований в день", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что Украина в сутки может проводить 100 тыс. тестирований разными методами.

Степанов добавил, что за минувшую неделю в стране зафиксировано 44,62 тыс. случаев заболевания COVID-19.

"За минувшую неделю госпитализировали 13,555 тыс. чел., что на почти на 1,5 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе. Также выросло количество пациентов, которых выписали, – 15,882 тыс.",- сообщил он.

В то же время министр подчеркнул: ситуация с COVID-19 остается достаточно напряженной, заболеваемость находится на высоком уровне.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 18.01.2021
Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

09:52 18.01.2021
Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

Вакцинация от COVID-19 на коммерческой основе будут проходить параллельно с государственной - Шмыгаль

09:06 18.01.2021
Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

08:49 18.01.2021
Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

08:21 18.01.2021
В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

07:50 18.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 95 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

05:45 18.01.2021
На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

04:42 18.01.2021
Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

Китайским властям удается постепенно снижать уровень распространения коронавируса в стране - данные Госкомздрава КНР

03:32 18.01.2021
Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

23:51 17.01.2021
Власти Бразилии разрешили применять против COVID-19 британскую вакцину от AstraZeneca и китайскую CoronaVac

Власти Бразилии разрешили применять против COVID-19 британскую вакцину от AstraZeneca и китайскую CoronaVac

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

ПОСЛЕДНЕЕ

Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Шведская фармкомпания Cyxone подала заявку на проведение в Украине клиниспытаний препарата для терапии COVID-19

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

В Украине пока не встречался британский штамм коронавируса – Ляшко

Минздрав Украины работает над запуском централизованных закупок лексредств за бюджет-2021

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА