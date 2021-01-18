Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

Семейные врачи полностью обеспечены средствами для проведения ПЦР-тестирования, тестами на антиген, Министерство здравоохранения также значительно нарастило мощности центров тестирования, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Количество ПЦР-тестирований за неделю составило 182,437 тыс. Помимо забора материала для ПЦР-тестирования у семейных врачей, которые полностью обеспечены средствами для тестирования: они обеспечены экспресс-тестами на антиген. Кроме того, помимо семейных врачей, в Украине есть 2,373 тыс. пунктов тестирования. Мы нарастили мощности центров тестирования, можем проводить значительное количество тестирований в день", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что Украина в сутки может проводить 100 тыс. тестирований разными методами.

Степанов добавил, что за минувшую неделю в стране зафиксировано 44,62 тыс. случаев заболевания COVID-19.

"За минувшую неделю госпитализировали 13,555 тыс. чел., что на почти на 1,5 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе. Также выросло количество пациентов, которых выписали, – 15,882 тыс.",- сообщил он.

В то же время министр подчеркнул: ситуация с COVID-19 остается достаточно напряженной, заболеваемость находится на высоком уровне.