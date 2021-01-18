Степанов: Украине необходимо 500 трансплант-координаторов

Количество трансплант-координаторов в Украине должно быть не менее 500, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"С начала 2021 года в Единой информационной системе по вопросам трансплантации (ЕГИСТ) зарегистрировано 54 трансплант-координатора. Мы считаем, что количество этих специалистов должно быть не менее 500",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

По словам министра, в 2021 году в Украине на базе четырех учреждений будет проводиться подготовка трансплант-координаторов. В частности, на базе Национальной медицинской академии последипломного образования им.Шупика, Национального института хирургии и трансплантологии им.Шалимова НАМНУ, Запорожской медицинской академии последипломного образования Минздрава и Национального медуниверситета им.Богомольца. Для обучения украинских трансплант-координаторов привлекут специалистов из США, Испании и Германии.

"Ключевая функция трансплант-координатора выявить потенциального донора и организовать проведение необходимых дополнительных клинических лабораторных исследований. В сентябре 2020 года правительство по инициативе Минздрава создало госпредприятие "Украинский центр трансплант-координации", которое согласовывает деятельность трансплант-координаторов в медучреждениях и все этапы проведения трансплантации",- добавил Степанов.