Медицина

14:20 16.01.2021

Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

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Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины от COVID-19 в страны ЕС, сообщают европейские СМИ.

"Pfizer и BioNTech разработал план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе. Мы сможем поставить намного больше доз во втором квартале", - сообщили компании.

В их заявлении поясняется, что "мы сможем вернуться к первоначальному плану поставок в ЕС, начиная с 25 января. Мы увеличим объемы поставок с 15 февраля".

Таким образом задержка в поставках вакцины коснется только периода до 25 января, поясняют СМИ. Ранее на этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов. Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от COVID-19, причем на данном этапе применяется в основном, как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.

 

Теги: #ес #biontech #pfizer #вакцины
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