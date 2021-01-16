Медицина

13:37 16.01.2021

Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

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Кабмин Украины сменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents

Кабинет министров Украины на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от COVID-19 для Украины, сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете 2021 года на вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил об отстранении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) от закупки вакцины против коронавируса. Степанов отметил, что глава МЗУ Арсен Жумадилов публикациями в Facebook дискредитирует Украину перед международным сообществом и ухудшает позиции в переговорах с производителями вакцин. Кроме того, министр назвал работу ГП МЗУ в 2020 году неэффективной.

 

Теги: #вакцина #украина #закупки
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