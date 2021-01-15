Медицина

19:03 15.01.2021

Шведская фармкомпания Cyxone подала заявку на проведение в Украине клиниспытаний препарата для терапии COVID-19

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Шведская фармкомпания Cyxone подала заявку на проведение в Украине клиниспытаний препарата для терапии COVID-19

Шведская биотехнологическая компания Cyxone подала заявку проведения в Украине 2-й фазы клинических испытаний эффективности препарата для лечения ревматоидного артрита "рабексимод" (Rabeximod) для терапии COVID-19.

Как сообщается на сайте компании, кроме Украины заявки на испытание также поданы в Словакии и Венгрии.

Ранее Cyxone получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше. В ходе исследования будет оцениваться эффективность и безопасность перорального лечения рабексимодом для предотвращения прогрессирования заболевания у госпитализированных пациентов с COVID-19 и сокращения времени до выздоровления.

В исследование будут включены 300 пациентов в клинических центрах, в том числе в Польше и еще трех странах Европы.

Предварительные результаты Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

В ходе клинических испытаний эффективность рабексимода оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, которым требуется кислородная терапия, но не поддержка искусственной вентиляции легких.

При положительном результате исследования, Cyxone намерена подать заявку на разрешение на использование в экстренных случаях после определения стратегического партнера. Кроме того, компания продолжит изучение эффективности рабексимода для лечения COVID-19 и других вирусных респираторных заболеваний, а также ревматоидного артрита.

Сyxone - биотехнологическая компания, которая разрабатывает препараты для лечения заболеваний, таких как ревматоидный артрит и рассеянный склероз, а также лечения вирусных острых респираторных заболеваний в удобных формах введения.

Теги: #фармкомпания #препарат #испытания
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