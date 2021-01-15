Медицина

10:32 15.01.2021

Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

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Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

Украина может разными методами, в частности посредством ПЦР-тестов и тестов на антиген, проводить 100 тыс. тестирований на COVID-19 в сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В настоящее время в Украине функционирует 2,373 тыс. пунктов тестирования, которые проводят забор материалов для ПЦР-тестирования, а также проводят экспресс-тестирование на антиген. Мы полностью обеспечены тестами. Мы можем проводить всеми методами не менее 100 тыс. тестов в сутки",- сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время лаборатории загружены на 50%.

Теги: #коронавирус #тесты #степанов #минздрав
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