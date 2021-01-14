Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова со ссылкой на ГП "МЗУ".

Согласно ответу ГП "МЗУ" на депутатский запрос, Министерство здравоохранения приостановило переговоры с производителем.

"Переговоры с производителями или потенциальными поставщиками вакцины приостановлены из-за не определения ГП "МЗУ" получателем бюджетных средств, недоведения ассигнований 2021 года на закупку вакцин в ГП "МЗУ" и отсутствия утвержденного дополнительного количества вакцины для закупки", - отмечается в документе.

Устинова отметила, что вакцину производителя Serum Institute закупили для глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, по ее словам, стоимость дозы вакцины от производителя Sinovac, договор на поставку которой заключила Украина, в шесть раз превышает стоимость индийской вакцины.

Serum Institute of India Private Limited специализируется на производстве иммунобиологических препаратов, среди которых, в частности, вакцины от полиомиелита, кори, гепатита "В", вакцины БЦЖ (от туберкулеза), а также коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС).

Ранее в Украину поставляли препараты для иммунопрофилактики производства Serum II, в частности, вакцину АКДС, вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа "b". В 2018 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на серию вакцины АКДС Serum II из-за сообщений о смертельном случае после применения указанных серий. Однако позже запрет был отменен на основании вывода региональной группы (в Тернопольской области) оперативного реагирования относительно отсутствия причинно-следственных связей между летальным исходом и иммунизацией.