Медицина

10:39 13.01.2021

Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

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Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

Министерство здравоохранения Украины в феврале и апреле 2021 года намерено запустить пилотные проекты по формированию аэромедицинского пространства, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В феврале и апреле мы инициируем запуск двух пилотных проектов по аэромедицинской эвакуации во Львове и Киеве. Цивильная аэромедицинская эвакуация в Украине станет возможной в случае утверждения соответствующего постановления Кабмина "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине". Этот проект постановления мы разработали совместно с Министерством внутренних дел. После ее принятия мы сможем вовремя транспортировать воздушным путем анатомические материалы и реципиентов", - сказал он.

По словам Степанова, аэромедицинская эвакуация будет использоваться в первую очередь при трансплантации сердца.

"Помимо трансплантации воздушные экипажи будут вылетать к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожогами второй и третьей степени более 20% площади тела, ожогами электрическим током, или ожогами верхних дыхательных путей. Также речь идет о травмах позвоночника, травматические ампутации конечностей, существенными переломами, политравмами, черепно-мозговыми травмами и др. кроме того аэромедицинскую эвакуацию смогут проводить в случае массовых поражений, стихийных бедствий и если пациенты получили травму вследствие утопления, падения с высоты, ДТП, схода снежных лавин и оползня", - добавил он.

Министр подчеркнул, что реализация пилота во Львовской области предусматривает охват горных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. Он отметил, что все члены бригады для участия в пилотном проекте должны успешно пройти курсы по специализированным реанимационным мерам, а их отбор будет осуществляться на конкурсной основе. В каждом отобранном для пилотного проекта регионе будут 24/7 дежурить экипажи и медицинские бригады.

 

Теги: #проекты #минздрав
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