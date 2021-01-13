Медицина

09:39 13.01.2021

Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

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Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

Эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech по результатам клинических исследований в Бразилии превысила 50%, Украина ожидает обобщенный отчет компании, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Вчера сообщили, что общая эффективность вакцины составляет немногим более 50%. Но сначала мы хотим получить конечные выводы исследований, которые публикуются компанией-производителем. Эти клинисследования проводили в разных странах, и мы должны увидеть обобщенный отчет. Эффективности вакцины свыше 50% достаточно для подтверждения ее большинством регуляторов. Но мы заложили в договор, что эффективность продукции на момент поставки должна составлять не менее 70% и быть подтвержденной в плацебо-контролированном клиниспытании", - сказал он.

"Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возместит государству средства в полном объеме, то есть у нас есть банковская гарантия", - добавил министр.

Степанов также отметил, что Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки, то есть в феврале 2021 года.

"На протяжении ближайших дней мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями", - сказал он.

Теги: #sinovac #вакцина #украина
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