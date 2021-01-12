Медицина

14:17 12.01.2021

Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

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Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Производитель российской вакцины "Спутник-V" не подавал официальной заявки в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на рекомендацию для ее использования на рынке ЕС, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"Что касается этой российской вакцины, идут обсуждения между Европейским агентством лекарственных средств и предприятием. Предприятие пока еще не представило просьбу на получение разрешения о ее коммерческом использовании", - заявил пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

"ЕМА ведет дискуссии с разработчиком российской вакцины. Такова ситуация на данный момент", - добавил де Кеерсмэкер.

Так он ответил на вопрос о перспективах использования в Европе вакцины "Спутник-V" в свете российско-германских контактов на эту тему.

Теги: #рф #вакцина #ес #коронавирус
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