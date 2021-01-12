Медицина

11:31 12.01.2021

Минздрав в 2021 г. планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию – Степанов

2 мин читать
Минздрав в 2021 г. планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию – Степанов

Министерство здравоохранения в 2021 году планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию костного мозга, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, тариф полностью будет покрывать поиск донора, забор материалов, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение.

Кроме того, в 2021 году в Украине планируется провести 480 трансплантаций костного мозга

"В 2021 году планируется осуществить 480 трансплантаций костного мозга, из них 30 аллогенных. В 2020 году в Украине провели 204 трансплантации костного мозга, потребность не полностью обеспечена, поэтому 182 пациента направили на трансплантацию костного мозга за границу",- сказал он.

"Также планируем массово популяризировать культуру донорства. В планах сотрудничество в сфере медицинского образования с международными партнерами для создания современных программ подготовки украинских специалистов в сфере трансплантации, в том числе стажировки в ведущих центрах трансплантации европейских стран",- добавил министр.

Степанов отметил, что трансплантации костного мозга в Украине проводят шесть медучреждений.

"В 2020 году к проведению трансплантаций костного мозга присоединились еще три медучреждения, теперь в Украине функционирует шесть центров трансплантации - четыре в Киеве, по одному во Львове и Черкассах. Речь идет о НДСБ "Охматдет", Национальный институт рака, КНП "Черкасский областной онкологический диспансер", ГП "Институт патологии крови и трансфузионной медицины НАМНУ", КНП "Киевский центр трансплантации костного мозга" и КНП "Киевский областной онкодиспансер",- отметил министр.

Степанов добавил, что в 2020 году министерство разработало порядок перевозки и ввоза на территорию Украины трансплантатов.

Теги: #трансплантация #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 12.01.2021
Минздрав пока не будет внедрять международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19

Минздрав пока не будет внедрять международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19

13:28 11.01.2021
Страны-соседи Украины, кроме Венгрии, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, кроме Венгрии, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

09:48 11.01.2021
Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

Степанов: в медучреждениях пребывает 22,188 тыс. пациентов с COVID-19

11:27 08.01.2021
Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

15:51 06.01.2021
В МЗУ назвали манипуляцией заявление Степанова о неэффективности этого ГП

В МЗУ назвали манипуляцией заявление Степанова о неэффективности этого ГП

15:44 06.01.2021
Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

10:44 06.01.2021
Эпидемиологи считают необходимым жесткий карантин с 8 по 24 января – Степанов

Эпидемиологи считают необходимым жесткий карантин с 8 по 24 января – Степанов

10:33 06.01.2021
Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

10:21 06.01.2021
Минздрав намерен отстранить ГП МЗУ от закупки вакцин от COVID-19

Минздрав намерен отстранить ГП МЗУ от закупки вакцин от COVID-19

15:10 05.01.2021
В МЗУ заявляют о блокировании работы Минздравом

В МЗУ заявляют о блокировании работы Минздравом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

Минздрав намерен отстранить ГП МЗУ от закупки вакцин от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

Фармгруппа "Лекхим" планирует поставить в первом полугодии 2021г 5 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской "Синовак"

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

Гослекслужба не имеет информации о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19

Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата - это фальсификация и уголовное преступление – юрист

Глава Минздрава Британии заявил о давлении на национальную систему здравоохранения из-за COVID-19

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Экс-глава Гослекслужбы Пасечник может стать директором БХФЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА