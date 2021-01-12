Минздрав в 2021 г. планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию – Степанов

Министерство здравоохранения в 2021 году планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию костного мозга, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, тариф полностью будет покрывать поиск донора, забор материалов, трансплантацию и посттрансплантационное сопровождение.

Кроме того, в 2021 году в Украине планируется провести 480 трансплантаций костного мозга

"В 2021 году планируется осуществить 480 трансплантаций костного мозга, из них 30 аллогенных. В 2020 году в Украине провели 204 трансплантации костного мозга, потребность не полностью обеспечена, поэтому 182 пациента направили на трансплантацию костного мозга за границу",- сказал он.

"Также планируем массово популяризировать культуру донорства. В планах сотрудничество в сфере медицинского образования с международными партнерами для создания современных программ подготовки украинских специалистов в сфере трансплантации, в том числе стажировки в ведущих центрах трансплантации европейских стран",- добавил министр.

Степанов отметил, что трансплантации костного мозга в Украине проводят шесть медучреждений.

"В 2020 году к проведению трансплантаций костного мозга присоединились еще три медучреждения, теперь в Украине функционирует шесть центров трансплантации - четыре в Киеве, по одному во Львове и Черкассах. Речь идет о НДСБ "Охматдет", Национальный институт рака, КНП "Черкасский областной онкологический диспансер", ГП "Институт патологии крови и трансфузионной медицины НАМНУ", КНП "Киевский центр трансплантации костного мозга" и КНП "Киевский областной онкодиспансер",- отметил министр.

Степанов добавил, что в 2020 году министерство разработало порядок перевозки и ввоза на территорию Украины трансплантатов.