Медицина

11:13 12.01.2021

Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

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Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

Кабинет министров Украины 5 января упростил процедуру расследования смерти медицинских работников вследствие инфицирования COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киев во вторник.

"Теперь расследование таких случаев будет проводиться комиссией медучреждения, где работал потерпевший медработник, без привлечения работников Госинспекции труда и Фонда соцстрахования. Сокращено сроки проведения такого расследования с 15 до пяти дней",- сказал он.

"Это решение позволит сократить количество бумажных бюрократических процедур при оформлении и получении страховых выплат членами семей в случае смерти некоторых категорий медработников. Этот порядок будет распространятся на медработников первички, экстренки, а также некоторых видов специализированной медпомощи, в частности, на работников медучреждений, предоставляющих медпомощь при COVID-19", - добавил Ляшко.

Теги: #ляшко #медработники #коронавирус #кабмин
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