Медицина

10:57 12.01.2021

Минздрав пока не будет внедрять международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19

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Минздрав пока не будет внедрять международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения изучает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации от COVID-19, но пока не намерено их внедрять, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киев во вторник.

"Некоторые страны меняют полисы страхования, отрицательные ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19. Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет. Мы будем принимать решение после того, как получим информацию, делает ли вакцинированный человек невозможным распространение коронавирусной болезни. Поскольку в настоящее время исследования, которые проводились для иммунобиологических препаратов против COVID-19, направлены в первую очередь на сокращение летальности и тяжести течения болезни",- сказал он.

Ляшко отметил, что Международные медико-санитарные правила позволяют выдавать такое свидетельство, только если вакцина разрешена ВОЗ. Сейчас такое разрешение получила только вакцина от производителя Pfizer.

"Не стоит путать свидетельства о вакцинации с иммунными паспортами. Свидетельство используется только при пересечении границы, а иммунный паспорт свидетельствует о наличии иммунитета против COVID-19. ВОЗ предостерегает от внедрения иммунных паспортов и вопрос их внедрения в настоящее время не стоит", - добавил замминистра.

Ляшко подчеркнул, что международные свидетельства о проведении вакцинации предусмотрены международными медико-санитарными правилами, которые утверждены всеми государствами-членами ВОЗ. Этот документ функционирует с 2005 года.

По его словам, до пандемии COVID-19 такое свидетельство чаще всего выдавалось о вакцинации от желтой лихорадки. Это свидетельство требовалось при пересечении государственной границы в странах, где можно инфицироваться. Также некоторые страны, которые являются свободными от полиомиелита, требуют свидетельство о вакцинации от полиомиелита при предоставлении визы или пересечении госграницы.

В настоящее время для пересечения границы иностранцы, которые приезжают на территорию Украины, обязаны иметь полис о медицинском страховании, которое покрывает лечение от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до момента пересечения государственной границы или при пересечении без отрицательного ПЦР-теста будет требоваться 14-денная самоизоляция.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав
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