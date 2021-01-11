Медицина

19:52 11.01.2021

Фармгруппа "Лекхим" планирует поставить в первом полугодии 2021г 5 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской "Синовак"

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Фармгруппа "Лекхим" планирует поставить в первом полугодии 2021г 5 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской "Синовак"

Группа фармкомпаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн. доз вакцины CoronaVac против Covid-19 производства китайской компании "Синовак" (Sinovac Biotech).

Как сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на ее сайте, согласно этому соглашению Группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

"Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, которые являются партнерами, достигли соглашения в переговорах, продолжавшихся в течение 10 месяцев, относительно сотрудничества по вопросу дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID- 19 сроком на 5 лет", - сообщается в пресс-релизе.

Синовак (Sinovac Biotech) - лидирующая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году. Мощность производства в год составляет от 300 до 500 млн. доз вакцин шести типов для людей и животных.

Синовак стал ведущим разработчиком новых вакцин в Китае, основав свое научно-исследовательское подразделение Sinovac Research & Development Co., Ltd, который сотрудничает с ведущими государственными институтами и университетами, включая пекинский университет, и другими государственными центрами и организациями. За время существования компании, вакцинами производства Синовак было осуществлено свыше 3 миллиардов вакцинаций, в том числе 59 млн из которых - у детей.

Основные продукты "Синовак": вакцины против гепатита А (преквалифицирована ВОЗ), гепатит А и Б, вирус гриппа, включая птичий грипп, паротит, ветряную оспу, которые зарегистрированы и одобрены для вакцинации в 34 странах мира, включая такие страны, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция и другие.

Фармгруппа "Лекхим" - фармацевтическая компания, занимающая лидирующие позиции среди отечественных предприятий по разработке, производству и реализации качественных и доступных лекарственных средств по международным стандартам GMP по всем терапевтическим направлениям. Компания основана в 1992 году. За время существования компании было построено два новых завода. В состав группы компаний "Лекхим" входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (Киев).

Также "Лекхим" начал строительство завода в г.Обухов, на котором будут выпускаться в том числе антибиотики.

В номенклатуру группы "Лекхим" входят более 200 наименований лекарственных средств (таблетки, капсулы, ампулы, флаконы, суппозитории, растворы). "Лекхим" поставляет свою продукцию в 34 страны мира (СНГ, ЕС, Великобритания, Азия и Африка).

CoronaVac - инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы.

Вакцина CoronaVac сочетает устойчивость различных штаммов SARS-CoV-2, при ее разработке использованы 12 штаммов из Китая, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Великобритании.

Институт Бутантан в Сан-Паулу, один из ведущих биомедицинских исследовательских центров страны, заявил, что вакцина CoronaVac доказала свою безопасность в результате исследований. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. В Бразилии приняли участие 13 тыс. добровольцев, в Индонезии - 1,6 тыс. добровольцев. Это первые результаты глобальных испытаний Sinovac третьей фазы. Продолжаются испытания в Турции и Чили.

Как сообщалось, группа "Лекхим" планирует в 2022 году в рамках меморандума с китайской Sinovac начать производство готовой формы вакцины CoronaVac из формы in bulk на мощностях "Лекхима" в Харькове. С 2025 года компании рассматривают возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине.

Теги: #лекхим #коронавирус #вакцина
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