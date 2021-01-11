"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

АО "Лекхим" (Киев) в рамках контракта с Министерством здравоохранения о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте, сообщил глава правления компании Валерий Печаев.

"По контракту мы должны поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз - до конца мая. Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля", - сказал он журналистам в понедельник.

Заявку на регистрацию вакцины "Лекхим" планирует подать в начале февраля.

Как отметил Печаев, в данном контракте компания выступает в качестве дистрибьютора компании "Синовак", имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины от этого производителя. При этом дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой "Лекхим" подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа.

"Мы инвестировали в организацию производства вакцины EUR10 млн на нашем заводе в Харькове. На первом этапе поставим 1,9 млн доз вакцины в 2021 году, которая будет произведена на мощностях в Китае. В 2022-м планируем начать производство готовой формы этой вакцины из формы in bulk. В дальнейшем рассматриваем возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине", - сказал он.

Печаев также сообщил, что ценовая политика при подписании контракта с Минздравом о поставке вакцин опиралась на цены, которые были озвучены ведущими мировыми производителями - Moderna и Pfizer. При этом цена вакцины, которую поставит "Лекхим", на 15% ниже заявленной компанией Pfizer.

Вакцина, которую поставит "Лекхим", может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Кроме того, производитель "Синовак" ожидает преквалификацию ВОЗ вакцины в начале 2021 года.

По словам Печаева, китайская компания "Синовак" провела доклинические испытания и клинические испытания I и II фазы вакцины, согласно международным стандартам, результаты которых опубликованы в международных рецензированных научных журналах. В настоящее время клинические испытания III фазы, которые проводятся согласно рекомендациям ВОЗ, фактически завершены в Бразилии, ожидается завершение III фазы клинических испытаний в Турции. Для поставки и регистрации вакцины в Украину, достаточно будет результатов уже завершенных испытаний в Бразилии.

При этом "Синовак" ожидает, что испытания в Турции покажут эффективность вакцины более 90%, хотя, согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила 78%.

Печаев уточнил, что производство вакцины из формы in bulk в Украине планируется в третьем квартале 2022 года.

Он также сообщил о планах "Лекхима" возродить производство вакцин в Украине, в частности вакцин в соответствии с календарем прививок.

"С начала прошлого года мы искали партнеров для производства вакцин. Мы общались с четырьмя производителями вакцин, в том числе с двумя компаниями из США и одной - из Великобритании. Мы искали партнеров, готовых к трансферу технологий. До тех пор, пока мы не запустим производство вакцины на собственных мощностях, мы представляем "Синовак" в Украине с готовой формой, а затем начнем производство из формы in bulk. Но мы не дистрибьютор обычный, мы - производитель, поэтому наша цель – возродить производство вакцины в Украине", - подчеркнул Печаев.

Как сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров "Лекхима 30 декабря 2020 года утвердило дистрибьюторское соглашение с китайской компаний Sinovac Life Sciences Co (между "Синовак Лайф Саенсес") о закупке и продаже инактивированной вакцины для профилактики инфекций, вызванных коронавирусом SARS CoV-2 (COVID-19). Кроме того, акционеры одобрили договор о поставке вакцины для профилактики от COVID-19, заключенный "Лекхимом" с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) на сумму 964,3 млн грн.

Вакцина CoronaVac закуплена в количестве 1 913 316 доз. Первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года.

Вакцина компании Sinovac Biotech находится в завершающей III-й фазе клинических испытаний.

Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях.