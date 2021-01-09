Медицина

12:36 09.01.2021

Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

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Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

Система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии коронавируса COVID-19 нагрузкой на больницы страны, заявил в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Наши больницы оказались под более сильным давлением, чем когда бы то ни было с началом пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью", - написал он в Twitter.

"Распределение вакцины дало нам новую надежду, но сейчас критически важно оставаться дома, защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни", - отметил он.

Британские СМИ сообщали, что накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 - 68 тыс. 53. Также был установлен рекорд по смертности - 1 тыс. 325. Телеканал Sky news приводит мнение экспертов, согласно которому теперь один из 50 жителей Англии инфицирован вирусом, а также один из 30 жителей Лондона, мэр которого Садик Хан 8 января объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением COVID-19.

4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Эти меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.

В минувший четверг Джонсон объявил, что почти 1,5 млн британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 2,95 млн случаев заражения коронавирусом, более 79,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

 

Теги: #covid_19 #больницы #джонсон
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