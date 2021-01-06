Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Европейская комиссия в среду одобрила коммерческое использование американской вакцины Moderna против коронавирусной инфекции COVID-19 в Евросоюзе.

"Мы только что разрешили вторую вакцину против COVID-19! Следуя рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, мы предоставили разрешение на продажу вакцины Moderna во всех странах ЕС", - сообщается в Твиттере Еврокомиссии.

Ранее в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией в Евросоюзе.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у лиц в возрасте от 18 лет", - говорилось в сообщении, опубликованном в Твиттере агентства.

Масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией лиц от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%, сообщило EMA.

"EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттере.