Экс-глава Гослекслужбы Пасечник может стать директором БХФЗ

Акционеры ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) намерены назначить генеральным директором экс-главу Гослекслужбы, советника руководителя Офиса президента Михаила Пасечника.

Об этом акционеры, в частности компании Aletber Limited (Кипр) и ООО "Натур+", совокупно владеющие более 10% акций, сообщили в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Для принятия такого решения 8 февраля 2021 года планируется провести внеочередное собрание акционеров.

Как сообщалось, по итогам 2019 года БХФЗ увеличил чистую прибыль на 123,77% по сравнению с 2018 годом – до 194,137 млн грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).