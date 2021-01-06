Медицина

16:12 06.01.2021

Украина закупает вакцины от COVID-19 по той же стоимости, что и большинство стран мира – Степанов

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Украина закупает вакцины от COVID-19 по той же стоимости, что и большинство стран мира – Степанов

Стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech составит 504 грн, такая стоимость установлена для большинства стран мира, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"Первый договор Украина подписала с компанией Sinovac Biotech. Цена, по которой Украина покупает одну дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании установлена для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что пока не имеет права озвучивать стоимость вакцин других производителей. "Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым их покупает весь мир", - заявил Степанов.

30 декабря 2020 года Украина заключила договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской Sinovac Biotech.

Теги: #covid_19 #вакцина #украина #стоимость
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