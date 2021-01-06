Нелегальный ввоз вакцины от COVID-19 в больших объемах вряд ли возможен – мнение

Нелегальный ввоз вакцины от COVID-19 в значительных объемах вряд ли возможен из-за строгого контроля за ее оборотом, считает старший партнер компании ABSC Кшиштоф Седлецки.

"Спрос на вакцину огромный, требования к ее логистике очень высокие. У меня очень большие сомнения относительно возможности нелегального ввоза вакцины в Украину, хотя исключить его нельзя", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление бизнесмена Михаила Бродского о том, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Седлецки отметил, что вакцина от COVID-19 в настоящее время не находится в свободном обороте. "Это не товар, который можно просто позвонить и заказать у Pfizer. Так это не работает. Сложно себе даже представить, что вакцину нелегально может завезти какой-то дистрибьютор, ведь данная вакцина требует особых условий транспортировки, очень низкой температуры - минус 70 градусов, так как при более высоких температурах вакцина храниться всего несколько дней. Возможность нелегально привезти эту вакцину в таких условиях очень небольшая", - сказал он.

Седлецкий подчеркнул, что из-за высокого спроса на вакцину от COVID-19 распределение этих вакцин во всем мире осуществляется под строгим контролем государственных органов. При этом эксперт допустил, что "врач может бесконтрольно взять несколько доз вакцины, но срок их действия ограничен: если они находятся в холодильнике, то срок годности несколько дней".

"Я не говорю, что это невозможно, но это непросто. Если бы речь шла о нескольких сотнях доз, то резонанс был бы. Я не верю, что Pfizer допустил бы такую утечку", - сказал он.

Седлецки отметил, что в настоящее время к теме вакцинации от COVID-19 приковано большое внимание и любые манипуляции вокруг вакцины вызывают общественный резонанс. В частности, в Польше значительный общественный резонанс вызвала информация о том, что ряд публичных персон и артистов вакцинировались в первую очередь для популяризации вакцины и проведения информационной кампании, хотя, согласно законодательству, в первую очередь вакцинироваться должны были работники здравоохранения. "Эта ситуация вызвала большой скандал", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по информации бизнесмена Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".