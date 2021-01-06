Медицина

15:44 06.01.2021

Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

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Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что Министерство здравоохранения сконцентрировало все переговоры о закупке вакцин, заявили в госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", - говорится в комментарии, переданном МЗУ агентству "Интерфакс-Украина".

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра Максима Степанова о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

"Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.

В госпредприятии отметили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 млрд доз вакцин и ведутся переговоры о дополнительных 200 млн доз, в начале декабря 2020 Польша законтрактовала 45 млн доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начала вакцинировать население перед Новым годом.

Кроме того, в МЗУ подчеркнули, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

"Переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - скорость и четкость при заключении договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Минздрава", - подчеркнули в МЗУ.

"МЗУ может в кратчайший период времени законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей, чтобы Украина имела портфель вакцин. И для этого нам нужно точно меньше, чем девять месяцев. Для этого нам нужно, чтобы мы имели возможность выполнять работу без давления со стороны министра здравоохранения и дополнительных надуманных, необоснованных преград", - подчеркнули в госпредприятии

Теги: #вакцина #минздрав #закупки #мзу
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