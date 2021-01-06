Киев начал передачу Центра микрохирургии глаза в госсобственность

Киев принял решение о передаче Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" в госсобственность, сообщается в правительственной газете "Урядовый курьер".

"Центр микрохирургии глаза" сообщил о принятии 29 декабря 2020 года владельцем решения о реорганизации путем преобразования в ГУ "Институт глаза Министерства здравоохранения Украины", - указано в сообщении.

Ранее Кабинет министров Украины распорядился передать "Центра микрохирургии глаза" из собственности территориальной громады Киева в государственную - в сферу управления Министерства здравоохранения.

Кабмин также поручил Минздраву обеспечить соответствие центра требованиям для его финансирования в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ).

С мая до 31 декабря 2020 года Национальная служба здоровья (НСЗУ) финансировала Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины по Программе медгарантий в соответствии с решением правительства.