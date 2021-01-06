Медицина

10:33 06.01.2021

Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

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Минздрав считает деятельность ГП МЗУ в 2020 году неэффективной – Степанов

Министерство здравоохранения считает неэффективной деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) по итогам 2020 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав считает деятельность ГП "МЗУ" неэффективной по итогам 2020 года. В 2020 году Минздрав поручил ГП "МЗУ" провести закупки по 483 позициям лексредств. Получено все было в июне-сентябре 2020 года, по состоянию 31 декабря тендеры по 103 позициям провалены. Это препараты по онкологии, кардиозаболеваниям. Минздрав будет перестраховываться, и закупать лексредства из других источников", - сказал он.

Степанов отметил, что информация об остановке деятельности ГП "МЗУ" из-за прекращения финансирования министерством не соответствует действительности.

"Что касается остановки операционной деятельности ГП "МЗУ" из-за якобы прекращения финансирования со стороны Минздрава – это очередной фейк. Никакой остановки нет, предприятие работает в штатном режиме. Финансовый план утвержден еще 10 декабря. Что касается паспорта бюджетной программы: он утверждается после принятия бюджета. Бюджет вступил в действие 28 декабря 2020 года, и сразу после этого начинают готовиться документы, утверждаются паспорта бюджетных программ. Обычно это происходит в конце января, иногда позже. В Украине еще не утвержден ни один паспорт бюджетной программы, при этом деятельность ни одного предприятия не прекратилась. Зарплата ГП МЗУ выплачивается в полном объеме, она была выплачена 30 декабря 2020 года",- сказал министр.

Ранее ГП "МЗУ" заявило о блокировании его работы из-за не утверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП. Из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности, защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.

"МЗУ" также не имеет возможности продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров на местах, собирать данные для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19.

 

Теги: #оценка #минздрав #мзу
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