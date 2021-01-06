Медицина

10:21 06.01.2021

Минздрав намерен отстранить ГП МЗУ от закупки вакцин от COVID-19

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Минздрав намерен отстранить ГП МЗУ от закупки вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины намерено поменять компанию-закупщика вакцин для Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины") дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19 с компаниями-производителями - ИФ). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины", - сказал он.

Степанов добавил, что Украина ведет переговоры с различными компаниями-производителями вакцин еще с мая 2020 года.

Ранее ГП "МЗУ" заявило о блокировании его работы из-за не утверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП. Из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности, защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.

"МЗУ" также не имеет возможности продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров на местах, собирать данные для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19.

Теги: #вакцина #минздрав #закупки
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