Медицина

10:51 05.01.2021

Минздрав в 2021 году планирует реализовать более 30 цифровых проектов

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Минздрав в 2021 году планирует реализовать более 30 цифровых проектов

Министерство здравоохранения Украины в 2021 году планирует реализовать более 30 цифровых проектов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Весь 2020 год мы работали над подготовкой к реализации этих проектов. В первую очередь, хотим внедрить электронный кабинет пациента, в том числе с интеграцией в портал "Дия". Следующее – медицинские заключения, в первую очередь е-больничные. Мы в 2021 году хотим избавиться от бумажных больничных. Первыми е-рецепты внедряются на инсулины, наркотические препараты и постепенно на другие рецептурные препараты", - сказал он.

По словам министра, планируется также внедрить план лечения и модуль чувствительных данных. "План лечения – модуль, который позволит врачу сделать все необходимые назначения и упростит контроль выполнения этих назначений. Модуль чувствительных данных обеспечит введение электронных медицинских записей по ВИЧ/СПИД и расстройствам психики", - сказал Степанов.

Кроме того, ведется разработка системы управления лексредствами и медизделиями.

"Мы хотим, чтобы это была единая электронная система, которая позволит контролировать остатки препаратов в медучреждениях. Также есть планы по интеграции системы с другими государственными электронными системами и реестрами. Остро стоит вопрос функционала верификации данных, их безопасности", - добавил он.

Теги: #цифровизация #проекты #минздрав
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