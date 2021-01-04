Медицина

17:25 04.01.2021

Бригады экстренной медпомощи осуществляют более 15 тыс. выездов в сутки – Минздрав

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Бригады экстренной медпомощи осуществляют более 15 тыс. выездов в сутки – Минздрав

Бригады экстренной медпомощи осуществляют более 15 тыс. выездов в сутки, при этом 74% пациентов, обратившихся в службу "103" не нуждаются в госпитализации, сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медуслуг Минздрава Александр Данилюк.

"Более 15 тыс. выездов бригад экстренной медпомощи в сутки, в том числе и в связи с COVID-19. Это по всей Украине", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по словам Данилюка, в сутки в службу "103" поступает около 30-33 тыс. звонков в сутки.

"Примерно половина звонков завершается выездом бригады, из них только 26% нуждаются в госпитализации. То есть в среднем 74% пациентов, позвонивших на "103", не требуют госпитализации, не нуждаются в большинстве даже в выезде бригады. К сожалению, часто пациенты преувеличивают тяжесть своего состояния", - сказал он.

Данилюк уточнил, что, согласно нормативно-правовых актам, повышение артериального давления не является неотложным состоянием и не требует предоставления экстренной медпомощи.

Теги: #скорая_помощь #данилюк #минздрав
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