Медицина

15:38 04.01.2021

Медсеть "Добробут" открыла детский ковидный стационар

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Медсеть "Добробут" открыла детский ковидный стационар

Медицинская сеть "Добробут" открыла детский стационар для пациентов с COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, детский ковидный стационар был открыт 30 ноября в медицинском центре "Борис" на проспекте Бажана.

В стационаре функционируют семь ковидных коек для детей.

В стационаре лечат детей с COVID-19, в том числе с осложнениями.

"Как правило, дети болеют COVID-19 легче, чем взрослые. Но нужно наблюдать за ребенком, и в случае выраженных симптомов, немедленно обращаться к врачу. Команда опытных врачей, работает исключительно по протоколам Минздрава и медицинской сети "Добробут", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, медсеть "Добробут" открыла в Киеве три стационара для лечения больных с COVID-19.

Теги: #дети #коронавирус #добробут
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