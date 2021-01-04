Фаромкомпания"Биолек" не подавала никаких заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19 – ГЭЦ

Фаромкомпания АО "Биолек" (Харьков) по состоянию на 4 января не подавала никаких заявлений на регистрацию вакцин от COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном экспортном центре (ГЭЦ) со ссылкой на руководителя ГЭЦ Михаила Бабенко.

"По состоянию на 11:00 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали", - ответили в ГЭЦ.